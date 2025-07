Brocante et vide grenier Château Salins Château-Salins

Brocante et vide grenier Château Salins Château-Salins dimanche 7 septembre 2025.

Brocante et vide grenier Château Salins

Place de la République Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 05:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Organisée par l’Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Brocante et vide grenier à Château Salins

Sandwichs et boissons sur place.Tout public

0 .

Place de la République Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 6 28 29 31 98

English :

Organized by the Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Flea market and garage sale at Château Salins

Sandwiches and drinks on site.

German :

Organisiert von der Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers (Freundeskreis der Jugendfeuerwehr). Trödelmarkt und Flohmarkt in Château Salins

Sandwiches und Getränke vor Ort.

Italiano :

Organizzato dall’Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Mercatino delle pulci e mercatino dell’usato a Château Salins

Panini e bevande sul posto.

Espanol :

Organizado por la Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Mercadillo y venta de garaje en Château Salins

Bocadillos y bebidas in situ.

L’événement Brocante et vide grenier Château Salins Château-Salins a été mis à jour le 2025-07-23 par OT DU PAYS SAULNOIS