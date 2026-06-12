Brocante et Vide-Grenier Rue du Port Lanton
Brocante et Vide-Grenier Rue du Port Lanton samedi 18 juillet 2026.
Lanton
Brocante et Vide-Grenier
Rue du Port Esplanade de Cassy Lanton Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Au profit du Téléthon 2026, Brocante et Vide-Greniers de l’été le samedi 18 Juillet
2026 sur l’esplanade de la plage de Cassy à Lanton 33138.
200 emplacements extérieurs.
Ouvert gratuitement au public de 09h à 18h.
Restauration sur place.
Renseignements 07.49.39.29.97
Dossier d’inscription
– à demander par mail ou à télécharger sur telelanthon.fr
– à renvoyer à TELELANTHON Maison des associations 25 av David de Vignerte
33138 Lanton ou par mail à telelanthon@gmail.com
Règlement à joindre impérativement avec le dossier d’inscription
– chèque
– reçu HELLO ASSO du paiement par carte bancaire pour les inscriptions sur le site de
Télélanthon telelanthon.f .
Rue du Port Esplanade de Cassy Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 39 29 97 telelanthon@gmail.com
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English : Brocante et Vide-Grenier
L’événement Brocante et Vide-Grenier Lanton a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur Bassin
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