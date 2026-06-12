Brocante et Vide-Grenier Rue du Port Lanton

Lanton

Brocante et Vide-Grenier

Rue du Port Esplanade de Cassy Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Au profit du Téléthon 2026, Brocante et Vide-Greniers de l’été le samedi 18 Juillet

2026 sur l’esplanade de la plage de Cassy à Lanton 33138.

200 emplacements extérieurs.

Ouvert gratuitement au public de 09h à 18h.

Restauration sur place.

Renseignements 07.49.39.29.97

Dossier d’inscription

– à demander par mail ou à télécharger sur telelanthon.fr

– à renvoyer à TELELANTHON Maison des associations 25 av David de Vignerte

33138 Lanton ou par mail à telelanthon@gmail.com

Règlement à joindre impérativement avec le dossier d’inscription

– chèque

– reçu HELLO ASSO du paiement par carte bancaire pour les inscriptions sur le site de

Télélanthon telelanthon.f .

Rue du Port Esplanade de Cassy Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 39 29 97 telelanthon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante et Vide-Grenier

L’événement Brocante et Vide-Grenier Lanton a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur Bassin