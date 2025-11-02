Brocante et Vide grenier Ozenx-Montestrucq
Brocante et Vide grenier Ozenx-Montestrucq dimanche 2 novembre 2025.
Brocante et Vide grenier
Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques
Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment. .
Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 01 05 50 bienetre.art.mobilite@gmail.com
