Brocante et Vide grenier Ozenx-Montestrucq

Brocante et Vide grenier Ozenx-Montestrucq dimanche 2 novembre 2025.

Brocante et Vide grenier

Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment. .

Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 01 05 50 bienetre.art.mobilite@gmail.com

