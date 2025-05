Brocante et Vide-Greniers / à Durenque – Durenque, 21 juin 2025 07:00, Durenque.

Aveyron

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Venez chiner dans une ambiance conviviale et pleine de charme !

Brocante Tom & Lili à Durenque en collaboration avec l’association Le Souvenir Français,

et avec la participation de l’association Histoire en Costumes.

• Restauration sur place

• Informations et inscriptions 06 28 33 62 85 .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie +33 6 28 33 62 85

English :

Come and browse in a friendly, charming atmosphere!

German :

Kommen Sie zum Stöbern in einer freundlichen und charmanten Atmosphäre!

Italiano :

Venite a caccia di occasioni in un’atmosfera amichevole e affascinante!

Espanol :

Venga a buscar gangas en un ambiente agradable y encantador

