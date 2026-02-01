Brocante et Vide Greniers à Labastide-Murat Cœur de Causse
Brocante et Vide Greniers à Labastide-Murat Cœur de Causse dimanche 22 février 2026.
Brocante et Vide Greniers à Labastide-Murat
Place de la Mairie Cœur de Causse Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 08:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00
Date(s) :
2026-02-22 2026-03-29 2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28 2026-07-18 2026-08-22 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-29
Rendez-vous les derniers dimanche du mois pour la brocante et vide-greniers de Labastide-Murat.
En juillet-août, le marché de producteurs a lieu le dimanche matin, la brocante est donc décalée au samedi.
Place de la Mairie Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 23 78 73
English :
See you on the last Sunday of the month for Labastide-Murat’s flea market and garage sale.
In July and August, the farmers’ market takes place on Sunday morning, so the flea market is moved to Saturday.
L’événement Brocante et Vide Greniers à Labastide-Murat Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Labastide-Murat