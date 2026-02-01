Brocante et Vide Greniers à Labastide-Murat Cœur de Causse

Brocante et Vide Greniers à Labastide-Murat

Place de la Mairie Cœur de Causse Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22 2026-03-29 2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28 2026-07-18 2026-08-22 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-29

Rendez-vous les derniers dimanche du mois pour la brocante et vide-greniers de Labastide-Murat.

En juillet-août, le marché de producteurs a lieu le dimanche matin, la brocante est donc décalée au samedi.

Place de la Mairie Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 23 78 73

English :

See you on the last Sunday of the month for Labastide-Murat’s flea market and garage sale.

In July and August, the farmers’ market takes place on Sunday morning, so the flea market is moved to Saturday.

