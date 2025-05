Brocante et Vide-Greniers à Mercuès – Château Les Bouysses Mercuès, 25 mai 2025 07:00, Mercuès.

Lot

Brocante et Vide-Greniers à Mercuès Château Les Bouysses 1149 Rue du Lac de Courtil Mercuès Lot

Début : 2025-05-25 07:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-25

Une centaine d’exposants seront présents au Château Les Bouysses pour cette brocante et vide-greniers

EXPOSANTS

Installation à partir de 6h30

15 euros les 5 mètres avec petit véhicule

3 euros le mètre supplémentaire,

2 euros le mètres dans le prés .

Château Les Bouysses 1149 Rue du Lac de Courtil

Mercuès 46090 Lot Occitanie

English :

A hundred exhibitors will be present at Château Les Bouysses for this flea market and garage sale

German :

Rund 100 Aussteller werden bei diesem Trödelmarkt und Flohmarkt im Château Les Bouysses anwesend sein

Italiano :

Circa un centinaio di espositori saranno presenti a Château Les Bouysses per questo mercatino dell’usato e vendita di garage

Espanol :

Alrededor de un centenar de expositores estarán presentes en el Château Les Bouysses para este mercadillo y venta de garaje

L’événement Brocante et Vide-Greniers à Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot