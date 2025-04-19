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Brocante et vide-greniers à St Etienne Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol

Brocante et vide-greniers à St Etienne Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Parc Antoinette Moulin et bourg

Ville : 43260 Saint-Étienne-Lardeyrol

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Saint-Étienne-Lardeyrol

Brocante et vide-greniers à St Etienne Lardeyrol

Parc Antoinette Moulin et bourg Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Grande brocante et vide-grenier ouvert aux professionnels et particuliers.
Inscription obligatoire au 04 71 03 54 17.
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Parc Antoinette Moulin et bourg Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 54 17 

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English :

Large flea market and garage sale open to professionals and private individuals.
Registration required on 04 71 03 54 17.

L’événement Brocante et vide-greniers à St Etienne Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol a été mis à jour le 2025-04-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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