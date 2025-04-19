Saint-Étienne-Lardeyrol

Brocante et vide-greniers à St Etienne Lardeyrol

Parc Antoinette Moulin et bourg Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Grande brocante et vide-grenier ouvert aux professionnels et particuliers.

Inscription obligatoire au 04 71 03 54 17.

.

Parc Antoinette Moulin et bourg Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 54 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Large flea market and garage sale open to professionals and private individuals.

Registration required on 04 71 03 54 17.

L’événement Brocante et vide-greniers à St Etienne Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol a été mis à jour le 2025-04-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay