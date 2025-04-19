Brocante et vide-greniers à St Etienne Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol
Brocante et vide-greniers à St Etienne Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol vendredi 1 mai 2026.
Saint-Étienne-Lardeyrol
Brocante et vide-greniers à St Etienne Lardeyrol
Parc Antoinette Moulin et bourg Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Grande brocante et vide-grenier ouvert aux professionnels et particuliers.
Inscription obligatoire au 04 71 03 54 17.
.
Parc Antoinette Moulin et bourg Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 54 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Large flea market and garage sale open to professionals and private individuals.
Registration required on 04 71 03 54 17.
L’événement Brocante et vide-greniers à St Etienne Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol a été mis à jour le 2025-04-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Saint-Étienne-Lardeyrol (Haute-Loire)
- Vide Grenier à St-Etienne-Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol 14 juillet 2026