Brocante et vide-greniers

Bossée Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Brocante, vide-greniers, marché aux fleurs et gourmand, exposants artisans d’art et animations (manège enfants)

Bossée 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 81 22

English :

Flea market, garage sale, flower and gourmet market, arts and crafts exhibitors and entertainment (children’s merry-go-round)

L’événement Brocante et vide-greniers Bossée a été mis à jour le 2026-02-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire