Brocante et Vide-greniers du Lundi de Pâques

Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Le lundi de Pâques, c’est le rendez-vous du vide grenier mais aussi des collectionneurs. 300 exposants !!

Venez chiner et découvrir ou redécouvrir la bastide de Beaumont du Périgord. .

Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 30 28 aceb24beaumont@orange.fr

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English : Brocante et Vide-greniers du Lundi de Pâques

L’événement Brocante et Vide-greniers du Lundi de Pâques Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides