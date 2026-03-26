Brocante et Vide-greniers du Lundi de Pâques Beaumontois en Périgord
Brocante et Vide-greniers du Lundi de Pâques Beaumontois en Périgord mercredi 1 avril 2026.
Brocante et Vide-greniers du Lundi de Pâques
Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Le lundi de Pâques, c’est le rendez-vous du vide grenier mais aussi des collectionneurs. 300 exposants !!
Venez chiner et découvrir ou redécouvrir la bastide de Beaumont du Périgord. .
Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 30 28 aceb24beaumont@orange.fr
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English : Brocante et Vide-greniers du Lundi de Pâques
L’événement Brocante et Vide-greniers du Lundi de Pâques Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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