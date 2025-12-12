Brocante et vide-greniers

Salle Polyvalente Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 06:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

A partir de 6h.

Organisée par l’Entente Sportive Saugette Entreroches.

Le plus grand vide-greniers en salle de la région, avec plus de 100 exposants. Prix d’entrée avec tombola. 3 salles d’exposition et un emplacement extérieur si le temps le permet. Salles chauffées. Tables disponibles. Repas traiteur. Ouvert aux professionnels et particuliers.

1€ pers pour l’entrée, tombola comprise.

Renseignements auprès des membres du club. .

Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 38 60 12

English : Brocante et vide-greniers

L’événement Brocante et vide-greniers Gilley a été mis à jour le 2025-12-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS