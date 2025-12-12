Brocante et vide-greniers Gilley
Brocante et vide-greniers Gilley dimanche 15 février 2026.
Brocante et vide-greniers
Salle Polyvalente Gilley Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 06:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
Date(s) :
2026-02-15
A partir de 6h.
Organisée par l’Entente Sportive Saugette Entreroches.
Le plus grand vide-greniers en salle de la région, avec plus de 100 exposants. Prix d’entrée avec tombola. 3 salles d’exposition et un emplacement extérieur si le temps le permet. Salles chauffées. Tables disponibles. Repas traiteur. Ouvert aux professionnels et particuliers.
1€ pers pour l’entrée, tombola comprise.
Renseignements auprès des membres du club. .
Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 38 60 12
English : Brocante et vide-greniers
L’événement Brocante et vide-greniers Gilley a été mis à jour le 2025-12-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS