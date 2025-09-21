Brocante et Vide-Greniers Les Platanes Puy-l’Évêque
Brocante et Vide-Greniers Les Platanes Puy-l’Évêque dimanche 21 septembre 2025.
Brocante et Vide-Greniers Les Platanes
Puy-l’Évêque Lot
Début : 2025-09-21 07:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Une centaine d’exposants seront présents sur la place des platanes .
Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 80 03 69 41
English :
A hundred or so exhibitors will be on hand in the Place des Platanes
German :
Rund 100 Aussteller werden auf dem Platanenplatz vertreten sein
Italiano :
Circa un centinaio di espositori saranno presenti nella Place des Platanes
Espanol :
Un centenar de expositores estarán presentes en la Place des Platanes
