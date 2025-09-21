Brocante et Vide-Greniers Les Platanes Puy-l’Évêque

Brocante et Vide-Greniers Les Platanes Puy-l’Évêque dimanche 21 septembre 2025.

Brocante et Vide-Greniers Les Platanes

Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Une centaine d’exposants seront présents sur la place des platanes

Une centaine d’exposants seront présents sur la place des platanes .

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 80 03 69 41

English :

A hundred or so exhibitors will be on hand in the Place des Platanes

German :

Rund 100 Aussteller werden auf dem Platanenplatz vertreten sein

Italiano :

Circa un centinaio di espositori saranno presenti nella Place des Platanes

Espanol :

Un centenar de expositores estarán presentes en la Place des Platanes

L’événement Brocante et Vide-Greniers Les Platanes Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2025-08-18 par OT CVL Vignoble