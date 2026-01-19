Brocante et vide-greniers Saint-Quentin-sur-Indrois

Brocante et vide-greniers Saint-Quentin-sur-Indrois dimanche 26 avril 2026.

Champ de foire Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Brocante et restauration sur place.
Champ de foire Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   comite.stquentin@gmail.com

English :

Flea market, on-site catering, merry-go-round…
Exhibitor registration by e-mail until May 1.

