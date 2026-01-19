Brocante et vide-greniers Saint-Quentin-sur-Indrois
Brocante et vide-greniers Saint-Quentin-sur-Indrois dimanche 26 avril 2026.
Brocante et vide-greniers
Champ de foire Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
Brocante et restauration sur place.
Champ de foire Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comite.stquentin@gmail.com
English :
Flea market, on-site catering, merry-go-round…
Exhibitor registration by e-mail until May 1.
