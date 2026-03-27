Brocante

Parking du stade Étroussat Allier

Tarif : 2 – 2 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 06:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Brocante à Étroussat le 1er mai, à partir de 6h. Buvette et restauration sur place.

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Parking du stade Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 70 67

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English :

Brocante in Étroussat on May 1st, from 6am. Refreshments and catering on site.

L’événement Brocante Étroussat a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Val de Sioule