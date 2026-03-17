Brocante Salle de la Sellerie Eu
Brocante Salle de la Sellerie Eu dimanche 12 avril 2026.
Brocante
Salle de la Sellerie Parking de la Collégiale Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 07:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Brocante organisée par le Lions International Club de EU. 3€ le mètre en intérieur, 2€ le mètre en extérieur. Restauration toute la journée. .
Salle de la Sellerie Parking de la Collégiale Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 91 33 28
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English : Brocante
L’événement Brocante Eu a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers