Brocante Salle de la Sellerie Eu

Brocante

Salle de la Sellerie Parking de la Collégiale Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Brocante organisée par le Lions International Club de EU. 3€ le mètre en intérieur, 2€ le mètre en extérieur. Restauration toute la journée. .

Salle de la Sellerie Parking de la Collégiale Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 91 33 28

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English : Brocante

L’événement Brocante Eu a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers