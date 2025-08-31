Brocante Terrain de hand Euville
Brocante Terrain de hand Euville dimanche 31 août 2025.
Brocante
Terrain de hand Rue Civet Euville Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 06:00:00
fin : 2025-08-31 18:00:00
2025-08-31
Brocante vide-grenier sur le terrain de hand.Tout public
Terrain de hand Rue Civet Euville 55200 Meuse Grand Est +33 6 70 28 42 03
English :
Flea market and garage sale on the handball court.
German :
Brocante vide-grenier sur le terrain de hand (Flohmarkt und Flohmarkt auf dem Handballfeld).
Italiano :
Mercatino delle pulci e mercatino dell’usato sul campo di pallamano.
Espanol :
Mercadillo y venta de garaje en el campo de balonmano.
L’événement Brocante Euville a été mis à jour le 2025-08-28 par MEUSE ATTRACTIVITE