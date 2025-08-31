Brocante Terrain de hand Euville

Brocante Terrain de hand Euville dimanche 31 août 2025.

Brocante

Terrain de hand Rue Civet Euville Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 06:00:00
fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :
2025-08-31

Brocante vide-grenier sur le terrain de hand.Tout public
0  .

Terrain de hand Rue Civet Euville 55200 Meuse Grand Est +33 6 70 28 42 03 

English :

Flea market and garage sale on the handball court.

German :

Brocante vide-grenier sur le terrain de hand (Flohmarkt und Flohmarkt auf dem Handballfeld).

Italiano :

Mercatino delle pulci e mercatino dell’usato sul campo di pallamano.

Espanol :

Mercadillo y venta de garaje en el campo de balonmano.

L’événement Brocante Euville a été mis à jour le 2025-08-28 par MEUSE ATTRACTIVITE