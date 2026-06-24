Brocante Fains-Véel
Brocante Fains-Véel dimanche 30 août 2026.
Fains-Véel
Brocante
Rue du Stade Fains-Véel Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-30
33ème brocante organisée par le FC Fains-Véel.
Environ 150 exposants vous attendent dans la rue du Stade
Restauration, buvette et WC sur place.
Entrée gratuite.
Tarifs exposants
Trottoir (5m d’exposition X 2m de profondeur) 8 €
Parking (5m d’exposition x 4m de profondeur) 15 €Tout public
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Rue du Stade Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 6 45 56 01 28 fc.fainsveel.manifs@gmail.com
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English :
33rd flea market organized by FC Fains-Véel.
About 150 vendors await you on Rue du Stade.
Food, refreshments, and restrooms available on site.
Free admission.
Exhibitor rates:
Sidewalk (5m wide x 2m deep): 8 ?
Parking lot (5m wide x 4m deep): 15 ?
L’événement Brocante Fains-Véel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SUD MEUSE