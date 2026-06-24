Fains-Véel

Brocante

Rue du Stade Fains-Véel Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

33ème brocante organisée par le FC Fains-Véel.

Environ 150 exposants vous attendent dans la rue du Stade

Restauration, buvette et WC sur place.

Entrée gratuite.

Tarifs exposants

Trottoir (5m d’exposition X 2m de profondeur) 8 €

Parking (5m d’exposition x 4m de profondeur) 15 €Tout public

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Rue du Stade Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 6 45 56 01 28 fc.fainsveel.manifs@gmail.com

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English :

33rd flea market organized by FC Fains-Véel.

About 150 vendors await you on Rue du Stade.

Food, refreshments, and restrooms available on site.

Free admission.

Exhibitor rates:

Sidewalk (5m wide x 2m deep): 8 ?

Parking lot (5m wide x 4m deep): 15 ?

L’événement Brocante Fains-Véel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SUD MEUSE