Brocante Farges-lès-Chalon

Salle des fêtes rue du Montet Farges-lès-Chalon Saône-et-Loire

Brocante dimanche 29 mars 2026 , à l’intérieur de la salle des fêtes et à l’extérieur

A l’intérieur les tables et les chaises sont installées.

Les tables font 1,20 m au prix de 4 euros, à l’extérieur c’est 2 euros le mètre.

WC à l’intérieur de la salle des fêtes

Horaires exposants de 6 h à 19 h

Horaires visiteurs 7h à 19 h

Petite restauration et buvette

Entrée gratuite .

Salle des fêtes rue du Montet Farges-lès-Chalon 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 73 81 08 micheline.vadot@wanadoo.fr

