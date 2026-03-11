Brocante Farges-lès-Chalon
Brocante Farges-lès-Chalon dimanche 29 mars 2026.
Brocante
Salle des fêtes rue du Montet Farges-lès-Chalon Saône-et-Loire
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Brocante dimanche 29 mars 2026 , à l’intérieur de la salle des fêtes et à l’extérieur
A l’intérieur les tables et les chaises sont installées.
Les tables font 1,20 m au prix de 4 euros, à l’extérieur c’est 2 euros le mètre.
WC à l’intérieur de la salle des fêtes
Horaires exposants de 6 h à 19 h
Horaires visiteurs 7h à 19 h
Petite restauration et buvette
Entrée gratuite .
Salle des fêtes rue du Montet Farges-lès-Chalon 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 73 81 08 micheline.vadot@wanadoo.fr
