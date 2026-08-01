Informations pratiques

Les Étilleux

Brocante & Fête de village Les Étilleux

Les Étilleux Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Brocante des Étilleux

Venez vivre une journée festive et conviviale.

Une ambiance chaleureuse, des trésors à chiner, des animations pour petits et grands… et un feu d’artifice à 23h pour clôturer la journée

Nous vous attendons le 15 août aux Étilleux !

Brocante des Etilleux samedi 15 août

Venez vivre une journée festive et conviviale à l’occasion de notre brocante annuelle !

Au programme

– Brocante dans les rues du village

– Animations musicales

– Manège et motos de trial pour enfants

– Exposition motos et voitures anciennes ️

– Restauration sur place

Une ambiance chaleureuse, des trésors à chiner, des animations pour petits et grands… et un feu d’artifice à 23h pour clôturer la journée

Nous vous attendons aux Étilleux ! .

Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 49 27 17 28

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English :

Les %C9tilleux Flea Market

Come enjoy a festive and friendly day.

A warm and welcoming atmosphere, treasures to discover, activities for all ages… and a fireworks display at 11 p.m. to wrap up the day!

We look forward to seeing you on August 15 in Les %C9tilleux!

L’événement Brocante & Fête de village Les Étilleux Les Étilleux a été mis à jour le 2026-07-29 par OTs DU PERCHE