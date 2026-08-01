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AGENDA · Les Étilleux

Brocante & Fête de village Les Étilleux Les Étilleux

samedi 15 août 2026 · Les Étilleux

Brocante & Fête de village Les Étilleux Les Étilleux

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
28330 Les Étilleux
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Les Étilleux

Brocante & Fête de village Les Étilleux

Les Étilleux Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Brocante des Étilleux
Venez vivre une journée festive et conviviale.
Une ambiance chaleureuse, des trésors à chiner, des animations pour petits et grands… et un feu d’artifice à 23h pour clôturer la journée
Nous vous attendons le 15 août aux Étilleux !
Brocante des Etilleux samedi 15 août
Venez vivre une journée festive et conviviale à l’occasion de notre brocante annuelle !
Au programme
– Brocante dans les rues du village
– Animations musicales
– Manège et motos de trial pour enfants
– Exposition motos et voitures anciennes ️
– Restauration sur place
Une ambiance chaleureuse, des trésors à chiner, des animations pour petits et grands… et un feu d’artifice à 23h pour clôturer la journée
Nous vous attendons aux Étilleux !   .

Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 49 27 17 28 

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English :

Les %C9tilleux Flea Market
Come enjoy a festive and friendly day.
A warm and welcoming atmosphere, treasures to discover, activities for all ages… and a fireworks display at 11 p.m. to wrap up the day!
We look forward to seeing you on August 15 in Les %C9tilleux!

L’événement Brocante & Fête de village Les Étilleux Les Étilleux a été mis à jour le 2026-07-29 par OTs DU PERCHE