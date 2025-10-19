Grande Brocante des Antiquaires Centre des Congrès Épinal
Grande Brocante des Antiquaires Centre des Congrès Épinal dimanche 19 octobre 2025.
Grande Brocante des Antiquaires
Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-19
La 13ème brocante organisée par l’AVAB, association vosgienne des antiquaires et brocanteurs;
Des marchands professionnels présenteront une multitude d’objets divers et meubles en tout genre.
Authenticité assurée.
Restauration et buvette sur place.
Une manifestation à ne pas manquer pour tous les chineurs.Tout public
Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
The 13th brocante organized by AVAB, the Vosges association of antique and second-hand dealers;
Professional dealers will present a multitude of objects and furniture of all kinds.
Authenticity guaranteed.
Catering and refreshments on site.
A not-to-be-missed event for all bargain hunters.
German :
Der 13. Flohmarkt, der von der AVAB, der Vogesenvereinigung der Antiquitätenhändler und Trödler, organisiert wird;
Professionelle Händler bieten eine Vielzahl von Gegenständen und Möbeln aller Art an.
Authentizität garantiert.
Essen und Trinken vor Ort.
Ein Muss für alle Schnäppchenjäger.
Italiano :
La 13ª brocante organizzata dall’AVAB, l’associazione dei Vosgi dei commercianti di antiquariato e di seconda mano;
I commercianti professionisti presenteranno un’ampia gamma di oggetti e mobili di ogni tipo.
Autenticità garantita.
Ristorazione e rinfreschi in loco.
Un evento da non perdere per tutti i cacciatori di occasioni.
Espanol :
13ª brocante organizada por la AVAB, asociación de anticuarios y marchantes de ocasión de los Vosgos;
Comerciantes profesionales presentarán una amplia gama de objetos y muebles de todo tipo.
Autenticidad garantizada.
Restauración y refrescos in situ.
Una cita ineludible para todos los cazadores de gangas.
L’événement Grande Brocante des Antiquaires Épinal a été mis à jour le 2025-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION