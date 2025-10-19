Grande Brocante des Antiquaires Centre des Congrès Épinal

Grande Brocante des Antiquaires Centre des Congrès Épinal dimanche 19 octobre 2025.

Grande Brocante des Antiquaires

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :
2025-10-19

La 13ème brocante organisée par l’AVAB, association vosgienne des antiquaires et brocanteurs;
Des marchands professionnels présenteront une multitude d’objets divers et meubles en tout genre.
Authenticité assurée.

Restauration et buvette sur place.
Une manifestation à ne pas manquer pour tous les chineurs.Tout public
3  .

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 

English :

The 13th brocante organized by AVAB, the Vosges association of antique and second-hand dealers;
Professional dealers will present a multitude of objects and furniture of all kinds.
Authenticity guaranteed.

Catering and refreshments on site.
A not-to-be-missed event for all bargain hunters.

German :

Der 13. Flohmarkt, der von der AVAB, der Vogesenvereinigung der Antiquitätenhändler und Trödler, organisiert wird;
Professionelle Händler bieten eine Vielzahl von Gegenständen und Möbeln aller Art an.
Authentizität garantiert.

Essen und Trinken vor Ort.
Ein Muss für alle Schnäppchenjäger.

Italiano :

La 13ª brocante organizzata dall’AVAB, l’associazione dei Vosgi dei commercianti di antiquariato e di seconda mano;
I commercianti professionisti presenteranno un’ampia gamma di oggetti e mobili di ogni tipo.
Autenticità garantita.

Ristorazione e rinfreschi in loco.
Un evento da non perdere per tutti i cacciatori di occasioni.

Espanol :

13ª brocante organizada por la AVAB, asociación de anticuarios y marchantes de ocasión de los Vosgos;
Comerciantes profesionales presentarán una amplia gama de objetos y muebles de todo tipo.
Autenticidad garantizada.

Restauración y refrescos in situ.
Una cita ineludible para todos los cazadores de gangas.

L’événement Grande Brocante des Antiquaires Épinal a été mis à jour le 2025-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION