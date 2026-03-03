Brocante Géante Geek Moulins Parc Expo Parc des expositions Avermes

Brocante Géante Geek Moulins Parc Expo

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Brocante géante pendant la Moulins Geek.

.

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 42 83 07 david.figueiredo@epitech.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Giant flea market during Moulins Geek.

L’événement Brocante Géante Geek Moulins Parc Expo Avermes a été mis à jour le 2026-03-03 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région