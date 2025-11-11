Brocante Geek Montcy-Notre-Dame

Brocante Geek Montcy-Notre-Dame mardi 11 novembre 2025.

Brocante Geek

Cosec Montcy-Notre-Dame Rue sous le village Montcy-Notre-Dame Ardennes

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Ambiance 100% geek, collection et passion garantie !Venez partager votre passion et chiner des trésors vidéoludiques

interactions08@yahoo.com

English :

100% geeky atmosphere, collection and passion guaranteed! Come and share your passion and hunt for videogame treasures

German :

100% Geek-Atmosphäre, Sammeln und Leidenschaft garantiert!Kommen Sie vorbei, um Ihre Leidenschaft zu teilen und nach Videospielschätzen zu stöbern

Italiano :

Venite a condividere la vostra passione per i videogiochi e a trovare i vostri tesori preferiti in un’atmosfera 100% geek, collezionismo e passione garantiti!

Espanol :

Ven a compartir tu pasión por los videojuegos y encuentra tus tesoros favoritos en un ambiente 100% friki, coleccionismo y pasión garantizados

L’événement Brocante Geek Montcy-Notre-Dame a été mis à jour le 2025-10-23 par Ardennes Tourisme