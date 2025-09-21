Brocante Giraumont

Brocante Giraumont dimanche 21 septembre 2025.

Brocante

Giraumont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 05:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Rendez-vous sur la Place Verte pour dénicher des trésors ! Vêtements, jouets, objets en tout genre… c’est le moment de faire de bonnes affaires.

Restauration, buvette, fête foraine… ambiance assurée !Tout public

Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est comitedesfetes.giraumont54@gmail.com

English :

Come to the Place Verte to unearth treasures! Clothes, toys, objects of all kinds… it’s a great time for bargains.

Catering, refreshments, funfair… atmosphere guaranteed!

German :

Treffen Sie sich auf der Place Verte, um nach Schätzen zu stöbern! Kleidung, Spielzeug, Gegenstände aller Art… hier können Sie ein Schnäppchen machen.

Essen, Trinken, Rummelplatz… Stimmung garantiert!

Italiano :

Andate a Place Verte per scovare i vostri tesori! Vestiti, giocattoli, oggetti di ogni tipo… è il momento di fare un affare.

Ristorazione, rinfreschi, luna park… atmosfera garantita!

Espanol :

Acérquese a la Place Verte para desenterrar tesoros Ropa, juguetes, objetos de todo tipo… es el momento de hacerse con una ganga.

Catering, refrescos, parque de atracciones… ¡el ambiente está garantizado!

L’événement Brocante Giraumont a été mis à jour le 2025-08-21 par MILTOL