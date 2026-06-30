Informations pratiques

Giroux

Brocante

Route de l’Étang Giroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L’Association Giroux Loisirs organise sa traditionnelle brocante annuelle à l’Étang des Frênes.

Venez chiner à l’Étang des Frênes de 8h à 18h. Installation à partir de 7h. Emplacement au fil des arrivées. Petite restauration sur place. .

Route de l’Étang Giroux 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 99 28 98

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English :

Association Giroux Loisirs is organizing a flea market on Sunday, August 25, 2024.

L’événement Brocante Giroux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Champs d’Amour