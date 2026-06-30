Brocante Giroux
dimanche 30 août 2026 · Giroux
Informations pratiques
Giroux
Brocante
Route de l’Étang Giroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L’Association Giroux Loisirs organise sa traditionnelle brocante annuelle à l’Étang des Frênes.
Venez chiner à l’Étang des Frênes de 8h à 18h. Installation à partir de 7h. Emplacement au fil des arrivées. Petite restauration sur place. .
Route de l’Étang Giroux 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 99 28 98
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English :
Association Giroux Loisirs is organizing a flea market on Sunday, August 25, 2024.
L’événement Brocante Giroux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Champs d’Amour