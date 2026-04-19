Brocante Griselles
Brocante Griselles samedi 13 juin 2026.
Griselles
Brocante
Griselles Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Brocante
La grande brocante de Griselles est organisée par le comité des fêtes de la ville. Vous trouverez votre bonheur en chinant ! .
Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 35 23 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante Griselles a été mis à jour le 2026-04-15 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS