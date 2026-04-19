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Brocante Griselles

Brocante Griselles

Brocante Griselles samedi 13 juin 2026.

Ville : 45210 Griselles

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Griselles

Brocante

Griselles Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Brocante
La grande brocante de Griselles est organisée par le comité des fêtes de la ville. Vous trouverez votre bonheur en chinant !   .

Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 35 23 18 

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English :

L’événement Brocante Griselles a été mis à jour le 2026-04-15 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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