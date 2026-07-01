Brocante rue Principale Grundviller

Informations pratiques

Grundviller

Brocante

rue Principale Autour de la salle polyvalente Grundviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Organisée par l’Amicale Sainte-Anne.

La traditionnelle brocante semi-nocturne s’installera aux abords de la Salle Polyvalente et du Complexe Sportif.

Restauration sur place tout au long de la journée, pizza-flamms en soirée.Tout public

0 .

rue Principale Autour de la salle polyvalente Grundviller 57510 Moselle Grand Est +33 6 77 96 08 58 amicalesainteanne@gmail.com

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English :

Organized by Amicale Sainte-Anne.

The traditional semi-nocturnal flea market will take place around the Salle Polyvalente and the Complexe Sportif.

On-site catering throughout the day, pizza-flamms in the evening.

L’événement Brocante Grundviller a été mis à jour le 2026-07-10 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES