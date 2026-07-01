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AGENDA · Grundviller

Brocante rue Principale Grundviller

samedi 25 juillet 2026 · rue Principale · Grundviller

Brocante rue Principale Grundviller

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue Principale
Adresse
Autour de la salle polyvalente
Ville
57510 Grundviller
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Grundviller

Brocante

rue Principale Autour de la salle polyvalente Grundviller Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Organisée par l’Amicale Sainte-Anne.

La traditionnelle brocante semi-nocturne s’installera aux abords de la Salle Polyvalente et du Complexe Sportif.
Restauration sur place tout au long de la journée, pizza-flamms en soirée.Tout public
0  .

rue Principale Autour de la salle polyvalente Grundviller 57510 Moselle Grand Est +33 6 77 96 08 58  amicalesainteanne@gmail.com

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English :

Organized by Amicale Sainte-Anne.

The traditional semi-nocturnal flea market will take place around the Salle Polyvalente and the Complexe Sportif.
On-site catering throughout the day, pizza-flamms in the evening.

L’événement Brocante Grundviller a été mis à jour le 2026-07-10 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES