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AGENDA · Guerpont

Brocante Guerpont

dimanche 13 septembre 2026 · Guerpont

Brocante Guerpont

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
55000 Guerpont
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Guerpont

Brocante

Guerpont Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Brocante organisée par le Comité des Fêtes.
Buvette et petite restauration sur place.

Emplacements gratuits. Entrée gratuite.Tout public
0  .

Guerpont 55000 Meuse Grand Est +33 7 70 78 76 67 

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English :

Flea market organized by the Festival Committee.
Refreshments and light meals available on site.

Free parking. Free admission.

L’événement Brocante Guerpont a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE