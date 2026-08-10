Brocante Guerpont
dimanche 13 septembre 2026 · Guerpont
Informations pratiques
Guerpont
Brocante
Guerpont Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Brocante organisée par le Comité des Fêtes.
Buvette et petite restauration sur place.
Emplacements gratuits. Entrée gratuite.Tout public
0 .
Guerpont 55000 Meuse Grand Est +33 7 70 78 76 67
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English :
Flea market organized by the Festival Committee.
Refreshments and light meals available on site.
Free parking. Free admission.
L’événement Brocante Guerpont a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE