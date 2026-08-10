Informations pratiques

Guerpont

Brocante

Guerpont Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Brocante organisée par le Comité des Fêtes.

Buvette et petite restauration sur place.

Emplacements gratuits. Entrée gratuite.Tout public

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Guerpont 55000 Meuse Grand Est +33 7 70 78 76 67

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English :

Flea market organized by the Festival Committee.

Refreshments and light meals available on site.

Free parking. Free admission.

L’événement Brocante Guerpont a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE