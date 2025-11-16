BROCANTE Impasse du Père Laborrier Gueugnon

BROCANTE

BROCANTE ORGANISEE PAR LE SECOURS CATHOLIQUE DE GUEUGNON

Dimanche 16 novembre 2025 de 8h30 à 17h00 Centre paroissial de Gueugnon Impasse du Père Laborrier à Gueugnon.

Vente de vaisselle, linge de maison, petits meubles, électroménager, chaussures et jouets

Vente de crêpes et boissons chaudes

entrée libre .

Impasse du Père Laborrier Centre Paroissial Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 26 17 stethereseparoisse@orange.fr

