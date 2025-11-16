Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BROCANTE Impasse du Père Laborrier Gueugnon

BROCANTE Impasse du Père Laborrier Gueugnon dimanche 16 novembre 2025.

BROCANTE

Impasse du Père Laborrier Centre Paroissial Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 08:30:00
fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :
2025-11-16

BROCANTE ORGANISEE PAR LE SECOURS CATHOLIQUE DE GUEUGNON
Dimanche 16 novembre 2025 de 8h30 à 17h00 Centre paroissial de Gueugnon Impasse du Père Laborrier à Gueugnon.
Vente de vaisselle, linge de maison, petits meubles, électroménager, chaussures et jouets
Vente de crêpes et boissons chaudes
entrée libre   .

Impasse du Père Laborrier Centre Paroissial Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 26 17  stethereseparoisse@orange.fr

English : BROCANTE

German : BROCANTE

Italiano :

Espanol :

L’événement BROCANTE Gueugnon a été mis à jour le 2025-10-01 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne