BROCANTE Impasse du Père Laborrier Gueugnon
BROCANTE Impasse du Père Laborrier Gueugnon dimanche 16 novembre 2025.
BROCANTE
Impasse du Père Laborrier Centre Paroissial Gueugnon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 08:30:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-16
BROCANTE ORGANISEE PAR LE SECOURS CATHOLIQUE DE GUEUGNON
Dimanche 16 novembre 2025 de 8h30 à 17h00 Centre paroissial de Gueugnon Impasse du Père Laborrier à Gueugnon.
Vente de vaisselle, linge de maison, petits meubles, électroménager, chaussures et jouets
Vente de crêpes et boissons chaudes
entrée libre .
Impasse du Père Laborrier Centre Paroissial Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 26 17 stethereseparoisse@orange.fr
English : BROCANTE
German : BROCANTE
Italiano :
Espanol :
L’événement BROCANTE Gueugnon a été mis à jour le 2025-10-01 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne