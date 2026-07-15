Brocante Rues du village Hagen
dimanche 6 septembre 2026 · Rues du village · Hagen
Informations pratiques
Hagen
Brocante
Rues du village Rue de la République Hagen Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Ne manquez pas l’occasion de faire de bonnes affaires avec la brocante organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers.
Après avoir trouvez votre bonheur, vous pourrez vous détendre autour d’une boisson bien fraîche et déguster une grillade.Tout public
0 .
Rues du village Rue de la République Hagen 57570 Moselle Grand Est +33 6 23 44 22 93 amicalesapeurspompiershagenevrange@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Don’t miss this chance to score some great deals at the flea market organized by the firefighters’ association.
After you’ve found what you’re looking for, you can relax with a nice cold drink and enjoy some grilled food.
L’événement Brocante Hagen a été mis à jour le 2026-07-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS