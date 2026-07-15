Brocante Rues du village Hagen

Informations pratiques

Hagen

Brocante

Rues du village Rue de la République Hagen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Ne manquez pas l’occasion de faire de bonnes affaires avec la brocante organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers.

Après avoir trouvez votre bonheur, vous pourrez vous détendre autour d’une boisson bien fraîche et déguster une grillade.Tout public

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Rues du village Rue de la République Hagen 57570 Moselle Grand Est +33 6 23 44 22 93 amicalesapeurspompiershagenevrange@outlook.com

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English :

Don’t miss this chance to score some great deals at the flea market organized by the firefighters’ association.

After you’ve found what you’re looking for, you can relax with a nice cold drink and enjoy some grilled food.

L’événement Brocante Hagen a été mis à jour le 2026-07-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS