UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hagen

Brocante Rues du village Hagen

dimanche 6 septembre 2026 · Rues du village · Hagen

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Rues du village
Adresse
Rue de la République
Ville
57570 Hagen
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Hagen

Brocante

Rues du village Rue de la République Hagen Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Ne manquez pas l’occasion de faire de bonnes affaires avec la brocante organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers.
Après avoir trouvez votre bonheur, vous pourrez vous détendre autour d’une boisson bien fraîche et déguster une grillade.Tout public
0  .

Rues du village Rue de la République Hagen 57570 Moselle Grand Est +33 6 23 44 22 93  amicalesapeurspompiershagenevrange@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss this chance to score some great deals at the flea market organized by the firefighters’ association.
After you’ve found what you’re looking for, you can relax with a nice cold drink and enjoy some grilled food.

L’événement Brocante Hagen a été mis à jour le 2026-07-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS