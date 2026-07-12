Informations pratiques

Harcigny

Brocante

Harcigny Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 12:00:00

fin : 2026-08-01 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre de la fête communale, le village organise une brocante. Emplacement gratuit. 10 mètres d’emplacement maximum. Inscription obligatoire. Buvette et restauration sur place.

Dans le cadre de la fête communale, le village organise une brocante. Emplacement gratuit. 10 mètres d’emplacement maximum. Inscription obligatoire. Buvette et restauration sur place. .

Harcigny 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 79 12 21 72

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English :

As part of the town festival, the village is hosting a flea market. Free booths. Maximum booth size: 10 meters. Registration required. Refreshments and food available on site.

L’événement Brocante Harcigny a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache