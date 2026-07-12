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AGENDA · Harcigny

Brocante Harcigny

samedi 1 août 2026 · Harcigny

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
02140 Harcigny
Département
Aisne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Harcigny

Brocante

Harcigny Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01 20:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Dans le cadre de la fête communale, le village organise une brocante. Emplacement gratuit. 10 mètres d’emplacement maximum. Inscription obligatoire. Buvette et restauration sur place.
Dans le cadre de la fête communale, le village organise une brocante. Emplacement gratuit. 10 mètres d’emplacement maximum. Inscription obligatoire. Buvette et restauration sur place.   .

Harcigny 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 79 12 21 72 

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English :

As part of the town festival, the village is hosting a flea market. Free booths. Maximum booth size: 10 meters. Registration required. Refreshments and food available on site.

L’événement Brocante Harcigny a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache