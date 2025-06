Brocante Haybes 22 juin 2025 07:00

Ardennes

Brocante Quais de Meuse Haybes Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Brocante sur les quais de Meuse à partir de 7h et jusqu’à 18h. Buvette et petite restauration sur place. Renseignements complémentaires et réservations au 03 24 41 25 28.

.

Quais de Meuse

Haybes 08170 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 25 28 pierre.domine@sfr.fr

English :

Flea market on the quays of the Meuse from 7am to 6pm. Refreshments and snacks on site. Further information and reservations on 03 24 41 25 28.

German :

Trödelmarkt auf den Quais de Meuse von 7 Uhr bis 18 Uhr. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Weitere Informationen und Reservierungen unter 03 24 41 25 28.

Italiano :

Mercato delle pulci sulle banchine della Mosa dalle 7.00 alle 18.00. Rinfreschi e spuntini in loco. Ulteriori informazioni e prenotazioni al numero 03 24 41 25 28.

Espanol :

Mercadillo en los muelles del Mosa de 7.00 a 18.00 horas. Refrescos y tentempiés in situ. Más información y reservas en el 03 24 41 25 28.

L’événement Brocante Haybes a été mis à jour le 2025-06-18 par Ardennes Tourisme