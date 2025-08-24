Brocante rue des hortensias Hériménil
rue des hortensias avenue du Stade Hériménil Meurthe-et-Moselle
La brocante du 24 août organisée par les associations familiales de la pêche et du tennis de table d’ Herimenil aura lieu le 24 août avenue du stade et rue des hortensias. Ne tardez pas à vous inscrire ! (inscriptions jusqu’au 18 août 2025.Tout public
rue des hortensias avenue du Stade Hériménil 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 27 82 69 44
English :
The August 24 brocante organized by the Herimenil fishing and table tennis family associations will take place on August 24, avenue du stade and rue des hortensias. Don’t delay in registering! (Registration deadline: August 18, 2025.
German :
Der Flohmarkt am 24. August wird von den Familienverbänden der Fischerei und des Tischtennis in Herimenil organisiert und findet am 24. August in der Avenue du Stade und der Rue des Hortensias statt. Warten Sie nicht zu lange mit der Anmeldung! (Anmeldungen bis zum 18. August 2025).
Italiano :
Il mercatino delle pulci del 24 agosto, organizzato dalle associazioni familiari di pesca e tennis da tavolo di Herimenil, si svolgerà il 24 agosto in avenue du stade e rue des hortensias. Non tardate a iscrivervi! (Termine di iscrizione: 18 agosto 2025.
Espanol :
El mercadillo del 24 de agosto, organizado por las asociaciones familiares de pesca y tenis de mesa Herimenil, tendrá lugar el 24 de agosto en la avenue du stade y la rue des hortensias. ¡No tarde en inscribirse! (Fecha límite de inscripción: 18 de agosto de 2025.
