Brocante Les rues du village Isle-et-Bardais
Brocante Les rues du village Isle-et-Bardais dimanche 26 juillet 2026.
Brocante
Les rues du village Le Bourg Isle-et-Bardais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Les Amis de la Marmande organisent comme chaque été leur grande journée brocante au coeur du village d’Isle et Bardais, le dimanche 26 juillet. Amis chineurs venez nombreux!!
Accès libre pour les visiteurs.
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Les rues du village Le Bourg Isle-et-Bardais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 83 08 37 alain.clostre@orange.fr
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English :
Les Amis de la Marmande are organizing their annual Flea Market Day in the heart of the village of Isle et Bardais, on Sunday July 26. Come one, come all!
Free access for visitors.
L’événement Brocante Isle-et-Bardais a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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