Brocante Jœuf 28 septembre 2025 06:00

Meurthe-et-Moselle

Brocante Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 06:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Organisée par le Comité des Oeuvres Sociales de la Ville de Joeuf.

Buvette et restauration sur placeTout public

Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 56 76 58 39 cos.villedejoeuf@gmail.com

English :

Organized by the Comité des Oeuvres Sociales de la Ville de Joeuf.

Refreshments and catering on site

German :

Organisiert vom Comité des Oeuvres Sociales de la Ville de Joeuf.

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Organizzato dal Comité des Oeuvres Sociales de la Ville de Joeuf.

Ristoro e catering in loco

Espanol :

Organizado por el Comité des Oeuvres Sociales de la Ville de Joeuf.

Refrescos y catering in situ

L’événement Brocante Jœuf a été mis à jour le 2025-06-18 par MILTOL