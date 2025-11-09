Brocante Kiwanis par et pour les enfants au Manège Ordener Senlis

Brocante Kiwanis par et pour les enfants au Manège Ordener Senlis dimanche 9 novembre 2025.

Brocante Kiwanis par et pour les enfants au Manège Ordener

6/8 Rue des Jardiniers Senlis Oise

Des enfants exposants viennent vendre leurs jouets usagés aux visiteurs intéressés par des prix modérés. Des enfants confrontés à des difficultés seront les bénéficiaires de l’excédent récolté.

La brocante est par définition une vente d’objets usagés pour leur offrir une seconde vie.

Les points spécifiques de la brocante organisée par le Kiwanis Club des 3 forêts sont

– La nature des objets exposés jouets d’enfants et matériels de puériculture

– La jeunesse des exposants des enfants de 5 à 17 ans, accompagnés d’un parent au moins

– L’utilisation des fonds récoltés financer les œuvres sociales du Kiwanis Club en venant en aide auprès d’enfants confrontés à des difficultés (liées à la santé)

Avant les prochaines fêtes de Noël, saisissez l’opportunité

– pour les exposants, de faire un peu de place dans les placards

– pour les visiteurs, d’acheter des articles en bon état à des prix modérés

– pour tous, de participer à une belle cause de solidarité.

Sur place, la brocante se déroule à l’intérieur d’un bâtiment chauffé ; la buvette permet une restauration rapide ; des parkings sont à proximité ; des animations (musique et jeux pour enfants) sont prévues.

Entrée libre pour les visiteurs. Inscription préalable obligatoire pour les exposants 0 .

6/8 Rue des Jardiniers Senlis 60300 Oise Hauts-de-France kiwanis3forets@gmail.com

