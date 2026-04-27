Kœur-la-Petite

Brocante

Kœur-la-Petite Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 08:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Buvette et petite restauration sur placeTout public

0 .

Kœur-la-Petite 55300 Meuse Grand Est +33 7 48 16 59 00

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English :

Drinks and snacks on site

L’événement Brocante Kœur-la-Petite a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE