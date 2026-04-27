Brocante Kœur-la-Petite
Brocante Kœur-la-Petite vendredi 14 août 2026.
Kœur-la-Petite
Brocante
Kœur-la-Petite Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 08:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Buvette et petite restauration sur placeTout public
0 .
Kœur-la-Petite 55300 Meuse Grand Est +33 7 48 16 59 00
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English :
Drinks and snacks on site
L’événement Brocante Kœur-la-Petite a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE