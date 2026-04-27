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Brocante Kœur-la-Petite

Brocante Kœur-la-Petite vendredi 14 août 2026.

Ville : 55300 Kœur-la-Petite

Département : Meuse

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Kœur-la-Petite

Brocante

Kœur-la-Petite Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 08:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Buvette et petite restauration sur placeTout public
0  .

Kœur-la-Petite 55300 Meuse Grand Est +33 7 48 16 59 00 

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English :

Drinks and snacks on site

L’événement Brocante Kœur-la-Petite a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE

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