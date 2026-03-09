Brocante rue de la Jonchère La Brée-les-Bains

Brocante

rue de la Jonchère Parc du Boulodrome La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-07-19 2026-09-06

Le Foyer Brénais vous invite à participer à une brocante conviviale et ouverte à tous ! Venez vendre ou dénicher des trésors dans une ambiance chaleureuse, idéale pour les chineurs et amateurs d’objets rares.

.

rue de la Jonchère Parc du Boulodrome La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01 foyer.brenais@gmail.com

English :

Le Foyer Brénais invites you to take part in a friendly flea market open to all! Come and sell or find treasures in a friendly atmosphere, ideal for bargain hunters and lovers of rare objects.

L’événement Brocante La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes