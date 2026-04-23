Brocante Broc’Vincent La Chapelaude
Brocante Broc’Vincent La Chapelaude vendredi 1 mai 2026.
La Chapelaude
Brocante
Broc’Vincent 1 lieu-dit Les Tartasses La Chapelaude Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Grand déballage de vêtements et de livres
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Broc’Vincent 1 lieu-dit Les Tartasses La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 95 66 59
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English :
Big clothing and book sale
L’événement Brocante La Chapelaude a été mis à jour le 2026-04-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ