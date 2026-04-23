Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Broc’Vincent La Chapelaude

Brocante Broc’Vincent La Chapelaude vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Broc'Vincent

Adresse : 1 lieu-dit Les Tartasses

Ville : 03380 La Chapelaude

Département : Allier

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Chapelaude

Brocante

Broc’Vincent 1 lieu-dit Les Tartasses La Chapelaude Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Grand déballage de vêtements et de livres
  .

Broc’Vincent 1 lieu-dit Les Tartasses La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 95 66 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big clothing and book sale

L’événement Brocante La Chapelaude a été mis à jour le 2026-04-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ