Brocante Broc’Vincent La Chapelaude

La Chapelaude

Brocante

Broc’Vincent 1 lieu-dit Les Tartasses La Chapelaude Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Grand déballage de vêtements et de livres

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Broc’Vincent 1 lieu-dit Les Tartasses La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 95 66 59

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English :

Big clothing and book sale

L’événement Brocante La Chapelaude a été mis à jour le 2026-04-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ