Brocante La Ferté-Vidame
Brocante La Ferté-Vidame dimanche 28 septembre 2025.
Brocante
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Brocante et animation par le Coyote Line Dance. 2.50 € le mètre linéaire, sans réservation
Brocante et animation par le Coyote Line Dance. 2.50 € le mètre linéaire, sans réservation .
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 35 96 95
English :
Flea market and entertainment by Coyote Line Dance. 2.50? per linear metre, no reservation required
German :
Trödelmarkt und Unterhaltung durch den Coyote Line Dance. 2.50 ? der lineare Meter, ohne Reservierung
Italiano :
Mercatino delle pulci e intrattenimento a cura di Coyote Line Dance. 2.50? al metro lineare, non è necessaria la prenotazione
Espanol :
Mercadillo y animación a cargo de Coyote Line Dance. 2.50? por metro lineal, no es necesario reservar
L’événement Brocante La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-09-16 par OTs DU PERCHE