Brocante La Ferté-Vidame dimanche 28 septembre 2025.

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-28

Brocante et animation par le Coyote Line Dance. 2.50 € le mètre linéaire, sans réservation
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 35 96 95 

English :

Flea market and entertainment by Coyote Line Dance. 2.50? per linear metre, no reservation required

German :

Trödelmarkt und Unterhaltung durch den Coyote Line Dance. 2.50 ? der lineare Meter, ohne Reservierung

Italiano :

Mercatino delle pulci e intrattenimento a cura di Coyote Line Dance. 2.50? al metro lineare, non è necessaria la prenotazione

Espanol :

Mercadillo y animación a cargo de Coyote Line Dance. 2.50? por metro lineal, no es necesario reservar

L’événement Brocante La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-09-16 par OTs DU PERCHE