Brocante La Mouette Salle des fêtes L’Éguille

Brocante La Mouette

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 06:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Organisée par la Mouette Eguillaise.

.

Salle des fêtes Route de Saujon L'Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 68 49 96

English :

Organized by the Mouette Eguillaise.

