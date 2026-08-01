Brocante La Vallée-Mulâtre
samedi 15 août 2026 · La Vallée-Mulâtre
Informations pratiques
La Vallée-Mulâtre
Brocante
La Vallée-Mulâtre Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le comité des fêtes de la Vallée Mulâtre organise un vide grenier.
Les exposants bénéficieront de 5m gratuit puis du tarif de 1 euro le mètre supplémentaire.
Le comité des fêtes de la Vallée Mulâtre organise un vide grenier.
Les exposants bénéficieront de 5m gratuit puis du tarif de 1 euro le mètre supplémentaire. .
La Vallée-Mulâtre 02110 Aisne Hauts-de-France +33 7 69 32 34 37
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English :
The Vallée Mulêtre Festival Committee is organizing a yard sale.
Exhibitors will receive 5 meters of space for free, and each additional meter will cost 1 euro.
L’événement Brocante La Vallée-Mulâtre a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Thiérache