Informations pratiques

La Vallée-Mulâtre

Brocante

La Vallée-Mulâtre Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le comité des fêtes de la Vallée Mulâtre organise un vide grenier.

Les exposants bénéficieront de 5m gratuit puis du tarif de 1 euro le mètre supplémentaire.

Le comité des fêtes de la Vallée Mulâtre organise un vide grenier.

Les exposants bénéficieront de 5m gratuit puis du tarif de 1 euro le mètre supplémentaire. .

La Vallée-Mulâtre 02110 Aisne Hauts-de-France +33 7 69 32 34 37

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English :

The Vallée Mulêtre Festival Committee is organizing a yard sale.

Exhibitors will receive 5 meters of space for free, and each additional meter will cost 1 euro.

L’événement Brocante La Vallée-Mulâtre a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Thiérache