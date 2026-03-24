Brocante

Lamorville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

30ème brocante à Spada

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Lamorville 55300 Meuse Grand Est +33 6 72 74 13 91

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English :

30th Spada flea market

Refreshments and catering on site

L’événement Brocante Lamorville a été mis à jour le 2026-03-19 par OT COEUR DE LORRAINE