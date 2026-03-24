Brocante Lamorville

Brocante Lamorville lundi 25 mai 2026.

Brocante

Lamorville Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

30ème brocante à Spada
Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

Lamorville 55300 Meuse Grand Est +33 6 72 74 13 91 

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English :

30th Spada flea market
Refreshments and catering on site

L’événement Brocante Lamorville a été mis à jour le 2026-03-19 par OT COEUR DE LORRAINE