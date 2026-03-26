Brocante Les rues du village Le Brethon

Brocante

Les rues du village Le Bourg Le Brethon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Traditionnelle grande brocante dans les rues de Le Brethon, le samedi 18 juillet, organisée par le Comité des Fêtes.

Accès libre pour les visiteurs.

Buvette sur place.

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Les rues du village Le Bourg Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 83 01

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English :

Traditional flea market in the streets of Le Brethon, Saturday July 18, organized by the Comité des Fêtes.

Free access for visitors.

Refreshments available.

L’événement Brocante Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme