Brocante Les rues du village Le Brethon

Brocante Les rues du village Le Brethon samedi 18 juillet 2026.

Brocante

Les rues du village Le Bourg Le Brethon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Traditionnelle grande brocante dans les rues de Le Brethon, le samedi 18 juillet, organisée par le Comité des Fêtes.
Accès libre pour les visiteurs.
Buvette sur place.
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Les rues du village Le Bourg Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 83 01 

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English :

Traditional flea market in the streets of Le Brethon, Saturday July 18, organized by the Comité des Fêtes.
Free access for visitors.
Refreshments available.

L’événement Brocante Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme

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