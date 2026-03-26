Brocante Les rues du village Le Brethon
Brocante Les rues du village Le Brethon samedi 18 juillet 2026.
Brocante
Les rues du village Le Bourg Le Brethon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Traditionnelle grande brocante dans les rues de Le Brethon, le samedi 18 juillet, organisée par le Comité des Fêtes.
Accès libre pour les visiteurs.
Buvette sur place.
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Les rues du village Le Bourg Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 83 01
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English :
Traditional flea market in the streets of Le Brethon, Saturday July 18, organized by the Comité des Fêtes.
Free access for visitors.
Refreshments available.
L’événement Brocante Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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