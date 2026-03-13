Brocante

Stade de Foot Le Gua Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 06:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Brocante organisée au stade de Foot de Le Gua, ouverte aux particuliers et aux professionnels.

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Stade de Foot Le Gua 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 01 07 31

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English :

Flea market at Le Gua soccer stadium, open to private individuals and professionals.

L’événement Brocante Le Gua a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes