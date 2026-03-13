Brocante Le Gua
Brocante Le Gua lundi 6 avril 2026.
Brocante
Stade de Foot Le Gua Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 06:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Brocante organisée au stade de Foot de Le Gua, ouverte aux particuliers et aux professionnels.
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Stade de Foot Le Gua 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 01 07 31
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English :
Flea market at Le Gua soccer stadium, open to private individuals and professionals.
L’événement Brocante Le Gua a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes