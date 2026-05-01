Brocante Stade de Football Le Mesnil-Réaume

Le Mesnil-Réaume

Brocante

Stade de Football 12 Rue René Delcourt Le Mesnil-Réaume Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Organisée par l’US Normandie

Buvette, restauration et WC sur place

Tarif 2,50€ le mètre les inscriptions sont obligatoires et ouvertes à tous (particulier, professionnel)

Renseignements au 06 70 48 68 32 ou 07 88 32 26 32 .

Stade de Football 12 Rue René Delcourt Le Mesnil-Réaume 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 48 68 32

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English : Brocante

L’événement Brocante Le Mesnil-Réaume a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers