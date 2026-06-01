Brocante Le Pont-Chrétien-Chabenet
Brocante Le Pont-Chrétien-Chabenet dimanche 7 juin 2026.
Le Pont-Chrétien-Chabenet
Brocante
Les Rives de la Bouzanne Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Brocante, vide grenier organisée par le Comité des fêtes du Pont-Chrétien-Chabenet.
Brocante, vide grenier organisée par le Comité des fêtes du Pont-Chrétien-Chabenet. .
Les Rives de la Bouzanne Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 91 51 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market and garage sale organized by the Comité des fêtes du Pont-Chrétien-Chabenet.
L’événement Brocante Le Pont-Chrétien-Chabenet a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Creuse