Le Pont-Chrétien-Chabenet

Brocante

Les Rives de la Bouzanne Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Brocante, vide grenier organisée par le Comité des fêtes du Pont-Chrétien-Chabenet.

Brocante, vide grenier organisée par le Comité des fêtes du Pont-Chrétien-Chabenet. .

Les Rives de la Bouzanne Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 91 51 57

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English :

Flea market and garage sale organized by the Comité des fêtes du Pont-Chrétien-Chabenet.

L’événement Brocante Le Pont-Chrétien-Chabenet a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Creuse