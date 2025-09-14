Brocante Lemuy
Brocante Lemuy dimanche 14 septembre 2025.
Brocante
Lemuy Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
A l’occasion de la fête de Lemuy
Structures gonflables
2€/mètre .
Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 42 62 mairie-lemuy@wanadoo.fr
English : Brocante
German : Brocante
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante Lemuy a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA