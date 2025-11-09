Brocante Léré

Brocante Léré dimanche 9 novembre 2025.

Brocante

9 rue du Berthelon Léré Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Brocante Trésors et Découvertes vous attendent !

Amateurs de belles trouvailles et de trésors d’antan, ne manquez pas notre brocante ! Entre objets vintage, meubles chargés d’histoire et pépites insolites, venez chiner, négocier et dénicher la perle rare.

Une ambiance conviviale, des rencontres passionnées et des découvertes uniques vous attendent. Venez donner une seconde vie aux objets et repartir avec un bout d’histoire ! .

9 rue du Berthelon Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 19 14 62 78

English :

Flea market ? Treasures and Discoveries await you!

German :

Wie wäre es mit einem Flohmarkt? Trésors et Découvertes warten auf Sie!

Italiano :

Oggetti di seconda mano? Tesori e scoperte vi aspettano!

Espanol :

¿Bienes de segunda mano? Le esperan tesoros y descubrimientos

