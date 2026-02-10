Brocante • Les Amis des Darcins

Place Gouttebel Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Comité de quartier Les Amis des Darcins organise sa brocante annuelle le dimanche 26 avril 2026 sur la Place Gouttebel à Cusset.

.

Place Gouttebel Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 84 85 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité de quartier Les Amis des Darcins is organizing its annual flea market on Sunday April 26, 2026 on Place Gouttebel in Cusset.

L’événement Brocante • Les Amis des Darcins Cusset a été mis à jour le 2026-02-10 par Vichy Destinations