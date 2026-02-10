Brocante • Les Amis des Darcins Cusset
Brocante • Les Amis des Darcins Cusset dimanche 26 avril 2026.
Brocante • Les Amis des Darcins
Place Gouttebel Cusset Allier
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
Le Comité de quartier Les Amis des Darcins organise sa brocante annuelle le dimanche 26 avril 2026 sur la Place Gouttebel à Cusset.
Place Gouttebel Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 84 85 24
English :
The Comité de quartier Les Amis des Darcins is organizing its annual flea market on Sunday April 26, 2026 on Place Gouttebel in Cusset.
