Brocante Route du moulin Les Hays

Les Hays

Brocante

Route du moulin Place de la mairie Les Hays Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 05:00:00

fin : 2027-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2027-06-13

La brocante des Hays revient le dimanche 14 juin pour sa 33e édition. De nombreux exposants seront présents sur le village, toujours avec possibilité de se restaurer sur place. .

Route du moulin Place de la mairie Les Hays 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 10 91 84

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English : Brocante

L’événement Brocante Les Hays a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE