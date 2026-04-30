Brocante Route du moulin Les Hays
Brocante Route du moulin Les Hays dimanche 14 juin 2026.
Les Hays
Brocante
Route du moulin Place de la mairie Les Hays Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 05:00:00
fin : 2027-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2027-06-13
La brocante des Hays revient le dimanche 14 juin pour sa 33e édition. De nombreux exposants seront présents sur le village, toujours avec possibilité de se restaurer sur place. .
Route du moulin Place de la mairie Les Hays 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 10 91 84
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English : Brocante
L’événement Brocante Les Hays a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE