Les Islettes

Brocante

Chemin du Roy et Rue Notre Dame Les Islettes Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez flâner dans les rues du village et chiner l’objet tant convoité lors de cette brocante conviviale. Tout au long de la journée, une buvette et une restauration rapide seront proposées pour se restaurer et profiter pleinement de l’événement. À partir de 13h, un groupe de musique animera l’après-midi avec un concert festif.Tout public

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Chemin du Roy et Rue Notre Dame Les Islettes 55120 Meuse Grand Est +33 6 37 83 29 33 comitedesfeteslesislettes@gmail.com

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English :

Come and stroll through the village streets and hunt for that coveted item at this convivial flea market. Throughout the day, a refreshment bar and fast-food outlets will be available for you to eat and enjoy the event to the full. From 1pm, a live band will enliven the afternoon with a festive concert.

L’événement Brocante Les Islettes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT DU PAYS D’ARGONNE